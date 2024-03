So steht es um die Zukunft des Klosters in Bad Wörishofen

Plus Wie geht es mit dem Kloster von Bad Wörishofen weiter - und wie mit dem Kneipp-Museum? Diese beiden Fragen hängen eng zusammen.

Um die Zukunft des Klosters der Dominikanerinnen im Herzen Bad Wörishofen war es zuletzt still geworden. Nun gab es wieder einmal ein Zeichen, beim Förderverein für das Kneipp-Museum. Der Vorsitzende Werner Büchele hatte noch eine weitere Nachricht im Gepäck: Bad Wörishofen hat jetzt eine Stadtarchivarin.

Davon können nur alle Vereine, die derzeit vor Neuwahlen stehen, träumen. Ohne jede Änderung wurde beim Förderkreis des Kneipp-Museums der komplette Vorstand einschließlich Beisitzern und Kassenprüfern für weitere vier Jahre einstimmig wiedergewählt. An der Spitze des knapp über 200 Mitglieder starken Vereins steht weiterhin Werner Büchele. Sein Stellvertreter bleibt Hans-Horst Fröhlich. Das Amt des Schatzmeisters übt weiterhin Simon Ledermann aus, während Franz Holzleitner auch nach 25 Jahren als Schriftführer keineswegs amtsmüde ist. Dasselbe gilt für die drei Beiräte Bernhard Ledermann jun., Christian Schedler und Dieter Wohlschlegel. Als Kassenprüfer fungieren weiter Michael Scharpf und Willi Eder.