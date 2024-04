Wie gezieltes Atmen bei Stress und Gesundheitsproblem helfen kann

Plus Die Gesundheitstage in Bad Wörishofen liefern viele Tipps und Übungen für Menschen, die einmal richtig Durchatmen wollen.

Atmen ist eine Selbstverständlichkeit, der man bei Beschwerdelosigkeit keine erhöhte Aufmerksamkeit schenkt. Wie wichtig die Dimensionen des Atmens für die Gesundheit und das Wohlbefinden sind, wurde bei den Gesundheitstagen deutlich. Erfahrene Atemtherapeutinnen teilten ihre Erfahrungen und gaben praktische Tipps und Übungen mit auf den Weg, die beispielsweise Stress lindern sollen.

Sich für sich selbst Zeit nehmen und einfach mal durchatmen - Atemtherapeutin Carmen Lescheticky aus der Gartenstadt von Bad Wörishofen zeigte, wie das geht. "Atmen ist mehr als ein biochemischer oder körperlicher Vorgang", betonte sie, atmen sei ein ganzheitliches Geschehen. Im Gegensatz zu Atemtechniken zur bewussten Steuerung des Atems stellte Lescheticky einfache Übungen vor, bei denen der Atem bewusst zugelassen wird. Leichtes Dehnen der Arme nach oben, eine kleine Fußmassage durch den jeweils anderen Fuß, ein Ausstreichen der Beine mit den Händen, ein bewusstes Stehen mit locker gelassenen Knien, achtsames Beckenkreisen, Massieren der Ohren oder Streicheln der Ellenbogen gehörte dazu.