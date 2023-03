Bad Wörishofen

vor 1 Min.

Wie gleichberechtigt ist Gleichberechtigung? Was junge Frauen dazu sagen

Gelebte Gleichberechtigung: Lilly Hofer und Stefan Schropp spielen ganz selbstverständlich zusammen in einer Hobby-Eishockeymannschaft.

Plus Am 8. März ist Weltfrauentag. Junge Frauen geben in Bad Wörishofen teils überraschende Antworten auf Fragen zum modernen Feminismus.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Seit 1911 findet einmal jährlich der Weltfrauentag statt. Damals ging es um ein Wahlrecht für Frauen und um Emanzipation. Wie wichtig ist dieser Tag bei jungen Frauen noch? "Wir sind Göttinnen", sagt dazu die 16-jährige Lilia strahlend, pflichtet jedoch ihrer 19-jährigen Freundin Lara bei, die erzählt, dass sie von den Jungs in ihrer Klasse schon öfter den Spruch gehört habe: "Du gehörst doch eh in die Küche." Auch andere Antworten überraschen.

