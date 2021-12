Bad Wörishofen

13:59 Uhr

Wie groß dürfen Bauten in Bad Wörishofen werden?

Plus Wenn einstige Kurheime in Bad Wörishofen zu Wohnungen werden, geht es irgendwann auch um mehr Platz – und um viele Ausnahmen.

Von Markus Heinrich

In Bad Wörishofen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder einmal aufgelassene Kurbetriebe zu Wohnanlagen. Weil die Stadt einst bei Kurheimen großzügig war, was die Dichte der Bebauung angeht, geraten diese Projekte schnell an Grenzen. Der Bauausschuss machte nun klar, dass nicht alles geht, was gewünscht wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen