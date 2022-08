Harsche Kritik an Bad Wörishofens Kurverwaltung

Plus Wie macht man Kneipp am besten schmackhaft? Ludwig Scharf geht mit der Kurverwaltung hart ins Gericht. Das sagt Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd dazu.

Sind Wochenkurse für die Kneipplehre hilfreich für die touristische Entwicklung in Bad Wörishofen? Ludwig Scharpf ist davon überzeugt, die Kurverwaltung ist anderer Meinung. Die Debatte verläuft mitunter hitzig.