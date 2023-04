Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Wie Matthias Lutzenberger seine Liebe zur Schäferei entdeckt hat

Plus Matthias Lutzenberger hat als Kind sein erstes Schaf von seinem Opa geschenkt bekommen. Seitdem ist er begeisterter Hobby-Schäfer.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Sie sehen aus wie die süßesten Kuscheltiere der Welt und blicken ihren Besitzer Matthias Lutzenberger aus großen Augen an. Die Lämmchen Flocke und Hansi sind erst wenige Tage alt, vorsichtig und neugierig erkunden sie ihre Umgebung ganz genau und versuchen sich an ihren ersten kleinen Bocksprüngen. Der Hobbyschäfer strahlt, schon als Kind hatte er sich in die sanften Tiere verliebt.

Flocke und Hansi sind zwar Osterlämmer – aber nicht für die Metzgerei

"Zur Kommunion habe ich mein erstes Dudl-Lämmle von meinem Opa bekommen", erzählt Matthias Lutzenberger mit leuchtenden Augen. Schon als kleines Kind war er von den Schafen seines Großvaters begeistert, erinnert er sich, als dieser ihm dann ein Lämmchen schenkte, das man mit dem Fläschchen groß ziehen musste, war es um ihn geschehen. Trotz seines jungen Alters habe er das Kleine alle zwei Stunden gefüttert, bei Tag und bei Nacht, erinnert er sich liebevoll. Die Bindung wurde so groß, dass ihm das Schäfchen auf dem elterlichen Bauernhof den ganzen Tag nachlief, auch Spaziergänge unternahmen die beiden gemeinsam. "Es war wie ein Hofhund", erzählt der Hobbyschäfer und lächelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen