Wie stark steigt Bad Wörishofens Grundsteuer?

Plus Die Stadt Bad Wörishofen dreht weiter an der Gebührenschraube. Mit den gewünschten Grundsteuersätzen wäre Bad Wörishofen teuer wie nur wenig andere im Kreis. Im Stadtrat gibt es dann allerdings eine Überraschung.

Wer gedacht hat, mit den Gebührenerhöhungen der jüngeren Vergangenheit war es das, wurde nun eines Besseren belehrt. Die Stadt Bad Wörishofen will die Hebesätze für die Grundsteuer erhöhen – und zwar deutlich. Eigentlich sollte das im Stadtrat bereits beschlossen werden. Bad Wörishofen wäre damit mit das teuerste Pflaster des Landkreises geworden. Dann jedoch kam es ganz anders.