Wigald Boning absolviert den 600. Badetag in Bad Wörishofen

Zu seinem 600. Badetag in Folge gab es für Wigald Boning sozusagen noch eine Kneippsche Kirsche auf die Torte: Sein tägliches Bad nahm er nämlich in der Wertach, genauer gesagt „unter der Brücke“ in Stockheim – und bekam zusätzlich einen kalten Knieguss verabreicht. An diesem besonderen Tag war er nämlich zu Gast beim Kneipp-Bund in Bad Wörishofen und verriet im Gespräch mit Kneipp-Bund-Präsidentin Christina Haubrich, wie er seine Vorliebe für kaltes Wasser entdeckte und wie viel Kneipp eigentlich tatsächlich in ihm steckt. Das Interview ist ab Freitag auf dem YouTube-Kanal des Kneipp-Bundes zu sehen.

Foto: Thurid Leinich