Wildpinkler beleidigt in Bad Wörishofen Passanten

Nach einem Vorfall in Bad Wörishofen ermittelt die Polizei wegen Beleidigung und Bedrohung.

Am Donnerstagabend habe ein Mann in der Zugspitzstraße auf eine Grünfläche gepinkelt, berichtet die Polizei. Passanten hätten den Mann daraufhin angesprochen und „ihn auf sein Fehlverhalten“ hingewiesen. Der angetrunkene Wildpinkler habe die Passanten daraufhin mit seinem Gehstock bedroht und mehrfach beleidigt, so die Polizei. Den 56-Jährigen erwarte nun eine Anzeige. (mz)