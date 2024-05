Bad Wörishofen

Willi Astor und sein Lied über Bad Wörishofen

Plus Willi Astor präsentiert im Kursaal Bad Wörishofen sein neues Programm "Reimart und Lachkunde". Dabei erlebt auf Astor eine Überraschung.

Von Ulla Gutmann

„Oh Du mein wunderschönes Bad Wörishofen, Du bist so, wie Du bist!“ Willi Astor kündigte gleich zu Beginn seines Konzertes im Kursaal in Bad Wörishofen als Überraschung ein eigens komponiertes und getextetes Lied für Bad Wörishofen an. Es war nicht die einzige Überraschung eines unterhaltsamen Abends.

„Ich habe mich natürlich über Sehenswürdigkeiten und Historisches informiert. In der Kürze der Zeit habe ich den Text nicht mehr auswendig lernen können und muss jetzt ablesen“, so steigerte Willi Astor die Spannung beim Publikum darauf, was er sich wohl über Bad Wörishofen ausgedacht haben könnte. Nach langer Vorrede kam das Lied. Es bestand nur aus diesem einen Satz: „Oh Du mein wunderschönes Bad Wörishofen, Du bist so, wie Du bist!“ Allgemeines Gelächter folgte. Passend für Bad Wörishofen hatte er auch ein Stück „für alle schwer erziehbaren Senioren“ auf Lager: „Ich liebe mein drittes Gebiss, nur der Gedanke, dass ich es einmal verlieren könnt und es ein anderer, einmal sein Eigen nennt...“. Aber auch bös-freche Beschreibungen zu Pubertierenden, die anders riechen und es nicht merken würden, den Bettchiller-Abschluss machten und hoffen, dass die Welt ihr Genie verkraftet, gehörten zum Angebot.

