Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Windkanal für Spitzensportler in Bad Wörishofen kommt - aber etwas später

Plus In Bad Wörishofen entsteht ein spektakuläres Gebäude. Der Windkanal für Top-Athleten sollte eigentlich schon in Betrieb sein. Nun gibt es ein neues Datum.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Ein Projekt, das schon im Vorfeld für viel Aufmerksamkeit in Bad Wörishofen gesorgt hat, nimmt inzwischen sichtbare Formen an. Das Technikgebäude des Windkanals der Firma „aero and sports GmbH“ mit Geschäftsführer Joachim Wenzkus an der Spitze, ist im Gewerbegebiet schon gut zu sehen. „Das Vorhaben läuft trotz der im Bau fast schon üblichen kleineren Verzögerungen insgesamt gut", berichtet Wenzkus. Mit Hilfe dieses Windkanals wird die Aerodynamik bei Spitzensportlern und ambitionierten Freizeitsportlern, hier zunächst speziell für den Fahrradbereich, verbessert.

Man setze beim Bau bewusst auf den lokalen Bezug, berichtet Wenzkus über die Auswahl der Firmen. Als Nächstes soll das Gebäude des Windkanals selbst fertig werden, das ebenfalls in Holzbauweise erstellt wird und spektakulär aussehen wird. Dies war schon bei der ersten Präsentation im Stadtrat auf besondere Beachtung gestoßen.

