Windkanal in Bad Wörishofen soll ein Hingucker werden

Plus Testen künftig Profisportler in Bad Wörishofen ihre Windschnittigkeit? Unternehmer Joachim Wenzkus macht ihnen ein Angebot. Beim Bau soll es jetzt schnell gehen.

Wer im Windkanal testet, legt zumeist Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz. Das gilt in diesem Fall auch für den Unternehmer selbst. Schon im Sommer soll in Bad Wörishofen Windkanal entstehen, der auch architektonisch Zeichen setzt. Wie es scheint, ist das aber längst nicht das Ende der Pläne.