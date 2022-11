Bad Wörishofen

09:56 Uhr

Windkanal soll Leistungssportler nach Bad Wörishofen ziehen

So soll „The Aerow“ einmal aussehen. Das Gebäude entsteht im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen.

Plus In Bad Wörishofen werden Weltmeisterinnen und Olympiasieger wie Jan Frodeno oder Anne Haug erwartet. Das Interesse an dem Windkanal ist bereits groß.

Von Markus Heinrich

Weltmeisterinnen und Weltmeister sollen sich schon bald in Bad Wörishofen die Klinke in die Hand geben. Im Gewerbegebiet entsteht ein Windkanal für Leistungssportler, wie es ihn bislang nirgends gibt. „The Aerow“ heißt das Projekt, das im Sommer 2023 in Betrieb gehen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

