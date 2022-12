„Wir brauchen den Pflegestützpunkt“

Grüne ärgern sich über Ablehnung eines Pflegestützpunktes durch den Landkreis. Bad Wörishofens Bürgermeister sagt, der Kreis könne mehr tun.

Mit beinahe 18.000 Einwohnern ist Bad Wörishofen die größte Stadt des Landkreises – und auch die mit der weithin ältesten Bevölkerung. Unterverständnis herrschte deshalb im Ausschuss für Familien, Jugend und Senioren, dass der Landkreis keinen Pflegestützpunkt einrichtet. „Wir brauchen diesen Pflegestützpunkt“, ärgerte sich Paola Rauscher (Grüne).

Viele Menschen in Bad Wörishofen lebten alleine, andere pflegten Angehörige: „Gott sei Dank gibt es hier wenigstens das Mehrgenerationenhaus“, sagte Paola Rauscher. Beim wichtigen Thema Pflege müsse aber mehr geschehen. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagte, seines Wissens nach sei der Landkreis Unterallgäu der einzige, der keinen Pflegestützpunkt anbiete. „Der Landkreis könnte hier in der Tat mehr tun“, forderte Welzel. In Schwaben gibt es derzeit auch in den Landkreisen Augsburg und Lindau keine Pflegestütztpunkte, alle anderen haben einen.

Im Kreis-Sozialausschuss gab es einen Patt, obwohl unstrittig war, dass ein Pflegestützpunkt nötig wäre

Nach einem Patt im Sozialausschuss in der Abstimmung über einen Pflegestützpunkt wird dieser nicht eingerichtet, obwohl man sich in dem Ausschuss des Kreises Ende September einig darin war, dass er notwendig ist. Pflegestützpunkte beraten wohnortnah über das Thema Pflege. Die Frage war, ob dies eine Landkreis-Aufgabe ist.

Für Paola Rauscher ist es „unverständlich, warum sich der Landkreis dem verschließt“. Im Ausschuss machte sie ihrem Ärger darüber Luft. „Man kriegt einen dicken Hals, wenn man diese Ablehnung liest“, sagte sie. Gerne hätte Rauscher eine offizielle Forderung des Bad Wörishofer Seniorenausschusses an den Landkreis gesehen, zu einer solchen kam es dann aber nicht.

