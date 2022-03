Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Wird Bad Wörishofens Impfzentrum zur Unterkunft für Kriegsflüchtlinge?

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen.

Plus So bereitet sich der Landkreis Unterallgäu auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor, wo Putins Krieg tobt.

Von Markus Heinrich

Das Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu in Bad Wörishofen könnte wieder Aufnahmezentrum für Flüchtlinge werden. „Tatsächlich wird derzeit geprüft, ob das Impfzentrum in Bad Wörishofen wieder als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden könnte und wo wir dann weiter impfen könnten“, teilte Eva Büchele auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Büchele ist die Sprecherin des Landratsamtes Unterallgäu. Eine Entscheidung dazu gibt es nach Lage der Dinge nicht. Das einstige Möbelhaus unweit des V-Marktes in Bad Wörishofens Gewerbegebiet diente schon einmal als Erstaufnahmeeinrichtung.

