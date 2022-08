Bad Wörishofen

08:00 Uhr

Wo entsteht das nächste Baugebiet in Bad Wörishofen?

Was wird aus den Grundstücken an der Oststraße in der Nähe des Ostparks (am Horizont)? In das Gebiet kam jetzt Bewegung.

Plus In Bad Wörishofens Innenstadt kommt Bewegung. Wilhelm Maier befürchtet, dass dabei nicht die beste Lösung für die Stadt herauskommen könnte.

Von Markus Heinrich

Bauland ist in Bad Wörishofen ein rares Gut. Derzeit hat die Stadt selbst überhaupt keine Baugrundstücke im Angebot, bis das Neubaugebiet in Dorschhausen fertig ist, wird noch einige Zeit vergehen. Im Blick war zuletzt immer auch eine große Fläche in der Kernstadt von Bad Wörishofen. Dort kam jetzt offenbar Bewegung in den Grundstücksmarkt.

