Bad Wörishofen

17:30 Uhr

Wo in Bad Wörishofen Windräder stehen könnten

Mit Signallampen beleuchtete Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang. In Bad Wörishofen wünscht man sich zusammenhängende Vorrangflächen.

Plus Auch Bad Wörishofen will bei den Pflichtflächen für Windkraft mitreden. Nun ist klar, welche Teile des Stadtgebietes vor allem untersucht werden.

Wo im Bad Wörishofer Stadtgebiet könnten künftig Windräder stehen? Mit dieser Frage befasst sich auch der Stadtrat. Deutlich wurde: Der Kur- und Heilwald der Stadt soll nicht genutzt werden. Dafür zeigt sich, welche Gebiete näher untersucht werden.

Bayern muss laut dem Wind-an-Land-Gesetz vom Februar 1,8 Prozent seiner Fläche für Windkraft zur Verfügung stellen. Die Gemeinden können dabei mitwirken und selbst entscheiden, welche Flächen sie für geeignet halten. Das will auch Bad Wörishofen tun. "Für uns ist das eine Chance zu schauen, welchen Mehrwert für den Ort und die Region wir dadurch erreichen", sagte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) im Stadtrat. Beim Ausbau der Photovoltaik sei man schon "gut unterwegs", berichtete Welzel. Nun müsse man eben auch Flächen für die Windkraft ausweisen. Dass man der Aufgabe positiv gegenüberstehe, bringt Bad Wörishofen auch in der Stellungnahme zum Regionalplan Donau-Iller zum Ausdruck, in dem die Gebiete für die Windräder verankert werden. Man wünsche sich aber möglichst große zusammenhängende Flächen.

