Wo ist der beste Platz für einen neuen Supermarkt in Wörishofen?

Plus Bad Wörishofen erhält ein neues Einzelhandelskonzept. Die strengen Regeln sollen die Innenstadt schützen und die Nahversorgung verbessern. Doch gleich zu Beginn gibt es eine Debatte.

Bekommt Bad Wörishofen einen weiteren Supermarkt – und wenn ja: wo? Das neue Einzelhandelskonzept enthält auch einen dafür geeigneten Standort. Doch um diesen wurde im Stadtrat sogleich intensiv debattiert.