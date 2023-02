Wo sind Bad Wörishofens Eichhörnchen hin?

Plus Bayern gehen offenbar die Eichhörnchen aus - außer in Bad Wörishofen. Die Kneippstadt war bislang ein Hotspot. Doch nun brechen die Zahlen ein. Woran liegt das?

Vorsichtig nähert sich der niedlich aussehende kleine Nager dem eigentlich für die Vögel aufgehängten Riesenmeisenknödel. Geschickt balanciert das Eichhörnchen sein Körpergewicht mit dem Puschelschwanz aus und angelt sich die große Delikatesse. Szenen wie diese lassen die Menschen im Kurpark Bad Wörishofen regelmäßig am Wegesrand stehen bleiben und zaubern ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Bad Wörishofen gilt als Eichhörnchen-Hotspot. Doch nun gibt es eine alarmierende Zahl.