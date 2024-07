Wörishofen und die Steirer: Gedenktafel erinnert an Beginn der Freundschaft

Es hätte ein großes Festwochenende in Bad Wörishofen werden sollen, mit viel Musik, Spezialitäten, Kinderprogramm und Public Viewing. Doch daraus wurde nichts. Der Kur- und Tourismusbetrieb sagte das Stadtfest samt der zweiten Hälfte des Steiermarkfestes kurzfristig ab und begründete das mit Gewitterwarnungen. Später wurde ein Ersatzprogramm angekündigt. So ging lediglich eine stark abgespeckte Version der Festlichkeiten am Denkmalplatz über die Bühne.

Wenig beeindruckt von den Schlechtwetter-Vorhersagen zeigten sich jedoch die Kneippsteirer aus dem Mittleren Feistritztal, die wie üblich im Stadtgarten an der Waldkapelle von Bürgermeister, Stadträten und Wörishofer Freunden mit großem Hallo begrüßt wurden. „Als überzeugte Kneippianer sind wir absolut wetterfest“, scherzte ihr Sprecher Josef Graßl. Mit Bürgermeister Stefan Welzel enthüllte der Geschäftsführer des „ Kneipp-Aktiv-Clubs Mittleres Feistritztal“ dann eine Gedenktafel, die an die drei im vergangenen Jahr verstorbenen „Gallionsfiguren“ erinnert, die vor 20 Jahren die mit Bad Wörishofen eingegangenen Kneipp-Patenschaft begründeten.

Einen edlen Tropfen goss der Winzer Wolfgang Lang aus St. Johann den Wörishofern Karl Overbeck (von links), Alwin Götzfried und Jürgen Thiemann ein. Foto: Franz Issing

In Gedenken an Karl Huber, Gerd Krakowitzer und Anne Knoll segnete Pfarrer Andreas Hartmann die Gedenktafel und sprach ein Gebet, während Bürgermeister Welzel an das große Engagement der drei Förderer der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Bad Wörishofen und den Kneippsteirern erinnerte.

„Sebastian-Kneipp-Kuchen" und Kürbiskernöl bot Josef Graßl, der Geschäftsführer des „Kneipp-Aktiv-Clubs Mittleres Feistritztal", an. Foto: Franz Issing

Bei einem Mini-Steiermarkfest hielten Josef Graßl sowie der Winzer Wolfgang Lang mit Partnerin Silke Flicker aus St. Johann dann die Stellung. Viele Stammkunden schauten bei den beiden Standlern vorbei, um Spezialitäten wie „Sebastian-Kneipp-Kuchen“ zu genießen und sich mit Kürbiskernöl wie auch gerösteten Kernen einzudecken und Weine aus der Steiermark zu verkosten. So auch Barbara und Daniel Widmer, die aus Stein am Rhein zum Stadt- und Steiermarkfest angereist waren und die Absage sehr bedauerten. Auch Gerda Bruchsteg aus Unna und ihre Freundinnen machten wie viele andere Kurgäste aus ihrer Enttäuschung darüber kein Hehl.