Wörishofens Stadtrat macht Weg für Wohnungen frei

Plus Das Landratsamt hält einen Bauantrag nicht für genehmigungsfähig, im Gegensatz zum Bauausschuss. Deshalb ändert der Rat nun die Rahmenbedingungen.

Was nicht passt, wird passend gemacht, möchte man fast sagen. Das Landratsamt Unterallgäu hält einen Bauantrag aus Bad Wörishofen für nicht genehmigungsfähig. Der Bauausschuss der Kneippstadt dagegen schon. Damit das Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen doch gebaut werden kann, hat der Stadtrat nun den geltenden Bebauungsplan für genau dieses Grundstück an der Heimstraße geändert.