Wörishofens Zukunft im Tourismus: Ein Weltrekordversuch zum Auftakt?

Hinter den Kulissen laufen Zukunftsplanungen. Es gibt erste Ideen – darunter auch ein Großprojekt, das manche bereits kennen werden.

Zukunftswerkstatt für Bad Wörishofens Kur und Tourismus: Mit Hilfe der Hochschule Kempten will sich die Kneippstadt fit machen für die Ansprüche der künftigen Gästegeneration. Dabei geht es auch um die Innenstadtentwicklung, wie nun deutlich wird.

Bad Wörishofen richtet sich in seiner Besucherstrategie neu aus. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen entwickelt dazu die Tourismusstrategie der Gesundheits- und Kurstadt weiter, um diese den aktuellen Marktanforderungen und der sich neu entwickelnden Gästestruktur anzupassen. Hierzu gab es bereits mehrere Workshops gemeinsam mit Prof. Armin Brysch von der Hochschule Kempten. Brysch begleitet die Kneippstadt bereits seit einigen Jahren beratend.

So lief die Ideenschmiede unter Hilfe der Hochschule Kempten bislang

Neben abteilungsinternen Vorarbeiten und Gesprächsrunden war es zunächst eine Workshoprunde mit den drei Bürgermeistern der Stadt. „Mir ist es sehr wichtig, dass Politik und Marketingexperten Hand in Hand den richtigen Weg für Bad Wörishofen in der aktuell sich sehr dynamisch entwickelnden Zeit finden“, betont Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). „Viele Bereiche werden gerne auch von Einheimischen genutzt und in der Infrastruktur ist eine Abstimmung der Bedarfe gerade in der Innenstadtentwicklung von hoher Bedeutung.“

In einem weiteren Schritt veranstaltete der Kur- und Tourismusbetrieb eine „Zukunftswerkstatt“ gemeinsam mit Vertretern aus Hotellerie und Vertretern des Stadtrats. Damit wolle man aktiv die Zukunftsplanung für den Tourismus vor Ort gestalten.

Ausgehend von der aktuellen Situation in der Kneippstadt über neue Ideen und Chancen für den Ort bis hin zu konkreten Praxisprojekten wurde in diesem Workshop mit den 25 Teilnehmern vier Stunden lang diskutiert. Kurdirektorin Cathrin Herd zeigte sich erfreut über den regen und durchaus kontroversen Austausch in dieser großen Runde.

Zuletzt gab es in Bad Wörishofen im Jahr 2011 einen erfolgreichen Weltrekordversuch

Es entstanden Ideen für kurzfristige Aktionen, die bereits im nächsten Jahr umgesetzt werden könnten bis hin zu Projekten mit einem Planungszeitraum bis zu zehn Jahren. Kurzfristig, das bedeutet im Raum von ein bis zwei Jahren, könnte es einen neuen Weltrekordversuch geben. „Wir prüfen das derzeit“, sagte Cathrin Herd am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zuletzt gab es 2011 in Bad Wörishofen einen erfolgreichen Weltrekordversuch zum längsten Kneipp-Armbad der Welt. Die Urkunde hängt im Konferenzraum der Kurdirektion. Es gehe auch diesmal um ein Kneipp–Thema, sagt Herd. Alles will sie dazu aber noch nicht verraten. Auch das Thema Kneipp-Erlebniswelt liegt wieder auf dem Tisch. „Das wäre aber etwas Langfristiges“, sagt Herd. Schon einmal gab es dazu einen Anlauf, doch das Ganze scheiterte dann an der Finanzierung. „Die grundsätzliche Idee finde ich aber toll, wir sollten das prüfen“, sagt Cathrin Herd. Zufrieden ist man mit dem erstmals aufgelegten Kneipp-Booklet. „Das ist sehr gut angekommen“, sagt Herd.

Was der Wochenmarkt mit dem künftigen Resonanz-Tourismus zu tun hat

Hinzu kommen die strategischen Zielsetzungen im Tourismus – hier sind zwei besonders zukunftsweisende Themen am Start, die bereits in den vorherigen Workshops thematisiert und als sinnvoll festgelegt worden waren. Cathrin Herd formuliert diese folgendermaßen: „Das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus ist inzwischen auch auf der Nachfrageseite der Gäste angekommen. Zudem werden wir uns vertieft mit dem Resonanz-Tourismus in Bad Wörishofen beschäftigen.“ Bei der Nachhaltigkeit sei man alleine schon im ÖPNV-Stadtverkehr sehr weit. Unter Resonanz–Tourismus versteht Herd die Orte, an denen sich Bürger und Gäste begegnen und beide davon profitieren. „Das kann man noch ausbauen“, sagt Herd. Ein Beispiel dafür wäre der Wochenmarkt. „Wenn dieser zentraler wäre, das wäre ein klassischer Resonanztourismus-Ort“, verdeutlicht Herd.

Bürgermeister Welzel betont, dass auf diese Weise der touristische Masterplan weiterentwickelt werde. Dieser werde dann den Touristikern am Ort „eine Leitfunktion bietet“. Daran könne sich jeder Hotelier, Gastronom und Einzelhändler orientieren.

Bedeutsam ist für Welzel dabei ein für Gäste und Fans attraktives Kneipp-Erlebnis „im Sinne eines aktiven Tuns“ sowie die belebte Innenstadt als Magnet für alle, die in Bad Wörishofen eine gute Zeit verbringen wollen. (mhe, mz)