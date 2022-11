Wörishofer Hotelier auf Hilfsmission im Kriegsgebiet Ukraine

Alois Hillebrand hat sein Versprechen eingelöst. In der Westukraine wurde es dann plötzlich gefährlich.

Es sollte eine Hilfsfahrt in die Ukraine werden, in angeblich sicheres Gebiet – doch plötzlich wurde es für den Bad Wörishofer Hotelier Alois Hillebrand und seine Mitstreiter doch gefährlich. „Wir erholen uns gerade davon“, sagt er nach der Rückkehr. „Doch wir könnten eigentlich schon wieder losfahren, so groß ist die Spendenbereitschaft“.

Alois Hillebrand hatte ein ungewöhnliches Versprechen gegeben: Für jede Flasche Wein, die beim Südtirol-Fest in Bad Wörishofen verkauft wird, spendet er einen Euro für ein Ukraine-Hilfsprojekt. Am Ende wurde es viel mehr. Denn neben den Festbesuchern halfen plötzlich auch finanzstarke Sponsoren mit, etwa die größte Brauerei Südtirols und das Wirtschaftsforum Bad Wörishofen. 10.000 Mahlzeiten und 250 Decken konnten so in Absprache mit Hilfsorganisationen beschafft werden. Die Lieferung wurde dann ungleich schwieriger.

Alois Hillebrand musste nach einem Fliegeralarm Schutz suchen. Foto: Hillebrand

Das erste Ziel durfte wegen zu großer Gefahr nicht mehr angesteuert werden. „Über die Ukraine-Hilfe Oberbayern haben wir dann ein neues Ziel ausgemacht“, berichtet Hillebrand. Das hat dann geklappt. „Auch einen Lkw zu finden, war nicht leicht, denn so eine Tour ist nicht versicherbar“, berichtet Hillebrand. Aber auch hier fand sich eine Lösung. Über 20 Stunden war Hillebrand schließlich mit Freunden unterwegs, davon 400 Kilometer in der Ukraine. Soldaten kontrollieren die Zugänge zur Stadt Czernowitz in der Westukraine. „Wir wurden dort extremst freundlich empfangen“, berichtet Hillebrand. Das erste Ziel war ein Waisenhaus, das viele Kriegswaisen beherbergt. „Die Menschen sind unglaublich glücklich darüber, die Solidarität zu spüren“, sagt Hillebrand. Zuletzt ging es ins Rathaus der Großstadt – und da wurde es dann plötzlich bedrohlich. Fliegeralarm ertönte, obwohl die Stadt bislang noch nie von der russischen Armee angegriffen wurde.

Im Rathaus saßen Hillebrand und sein Team nach einem Fliegeralarm im Keller

Hillebrand und sein Team mussten gemeinsam mit den anderen in den Keller des Rathauses gehen und dort Schutz suchen. „Da war uns schon bang, man wusste nicht, was passiert“, sagt er. Eine Stunde lang harrten sie dort aus. Bomben seien aber zum Glück nicht gefallen.

Hillebrand ist froh, dass alles geklappt hat. Von der Spendenbereitschaft ist der überwältigt. „Wir hätten jetzt schon wieder genug, um erneut loszufahren.“ Derweil hilft er wo er kann.

Drei Menschen aus der Ukraine arbeiten mittlerweile im Parkhotel Bad Wörishofen und wohnen auch dort. Darunter zwei Kinder, die mit ihrer Mutter vor dem Krieg geflohen sind. (mhe)