Wörishofer Impfzentrum muss viele Impfdosen wegwerfen

Plus Novavax war ein Hoffnungsträger und ist nun ein Ladenhüter. Es gibt aber noch andere Probleme – und hohe Kosten. Das hat nun Konsequenzen.

Die Temperaturen steigen – die Impfbereitschaft im Kampf gegen die Corona-Pandemie sinkt. Vor allem der mit großen Erwartungen überhäufte Impfstoff von Novavax wird zum Ladenhüter, unzählige Dosen wurden in Bad Wörishofen bereits weggeworfen. „Gestern hatten wir nur zwei Impfungen mit Novavax, der ist nicht sehr begehrt“, berichtet die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler am Dienstag. Winkler wird die Öffnungszeiten des Impfzentrums Bad Wörishofen ab Juni verringern, obwohl die Staatsregierung etwas anderes vorsieht.