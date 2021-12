Wörishofer Kirche wird am Heiligen Abend zum TV-Studio

Plus Erstmals wird die Kindermette aus Bad Wörishofen live übertragen. Die Vorbereitungen dazu sind nicht nur wegen der Corona-Beschränkungen knifflig.

Wer am Heiligen Abend durch die Corona-Beschränkungen nicht zur Kirche kommen kann, muss in Bad Wörishofen nicht ganz auf eine Christmette verzichten. Mit großem Aufwand überträgt die katholische Pfarreiengemeinschaft die Kindermette live. Dies ist Pfarrer Andreas Hartmann ein ganz besonderes Anliegen.