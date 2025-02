Wörishofer Polizei warnt vor Schockanrufern

Aus dem Raum Bad Wörishofen wurden wieder vermehrt sogenannte Schockanrufe gemeldet. Unbekannte Täter gaben sich laut Polizei am Telefon als Polizeibeamte oder andere Behördenvertreter aus und täuschten den Angerufenen vor, dass ein naher Angehöriger in Untersuchungshaft sitze. Der angebliche Grund: ein schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten oder gar Todesopfern. Mit dieser perfiden Masche versuchen die Betrüger, ihre Opfer zur Zahlung hoher Geldbeträge zu bewegen. In den meisten Fällen forderten sie eine fünfstellige Summe, angeblich zur Begleichung einer Kaution. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsform: Echte Polizeibeamte fordern niemals Geld am Telefon! Betroffene oder Angehörige, die solche Anrufe erhalten, sollten sofort auflegen, keine persönlichen Informationen preisgeben und umgehend die echte Polizei unter der Telefonnummer 110 verständigen. (mz)

