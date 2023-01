Wohnen in Bad Wörishofens Fußgängerzone ist nicht überall erwünscht

Ein lange leer stehendes Hotel mit Gaststätte soll als Wohnhaus genutzt werden. Doch der Investor stößt damit auf wenig Gegenliebe.

Die Fußgängerzone von Bad Wörishofen steht immer wieder einmal im Mittelpunkt, vor allem dann, wenn es um neue Nutzungen für die Gebäude dort geht. Ein einst beliebter Hotel- und Gaststättenbetrieb steht dort schon seit längerer Zeit leer. Nun soll das Gebäude zu einer Wohnanlage werden. Doch da regt sich Widerstand im Bauausschuss.

Die ehemalige Villa Angela an der Hans-Holzmann-Straße soll als Wohnhaus dienen. Das geht aus einer Bauvoranfrage hervor. Als Grund führte der Antragssteller nach Angaben der Verwaltung an, dass eine Vermarktung des Gebäudes als Hotel und Gaststätte aufgrund der aktuellen Situation „sehr schwierig“ sei. Stattdessen sollen Wohnungen entstehen, auch im Erdgeschoß.

Im Erdgeschoß der Gebäude in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen sollen Gewerbebetriebe untergebracht sein, keine Wohnungen

Das wäre an der Stelle eher ungewöhnlich. In den umliegenden Gebäuden befänden sich im Erdgeschoß jeweils Gewerbebetriebe, zeigte Daniel Wiedemann von der Stadtverwaltung auf. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) machte deutlich, dass auch das neue innerstädtische Entwicklungskonzept Gewerbenutzung für die ebenerdigen Teile der Gebäude an der Fußgängerzone vorsehe. Wiedemann wies noch darauf hin, dass im Erdgeschoß der ehemaligen Villa Angela seit Kurzem tatsächlich wieder eine Gaststätte aufgemacht habe.

Die Frage nach dem Ausmaß der Wohnungen an der Fußgängerzone von Bad Wörishofen ist von grundsätzlicher Bedeutung

In der Bauvoranfrage war aber die Rede davon, dass das ganze Gebäude künftig für Wohnzwecke genutzt werden soll. Alternativ wäre der Antragssteller aber auch damit einverstanden, erst ab dem ersten Stock des zweistöckigen Gebäudes Wohnungen zu schaffen, wenn es der Bauausschuss so wünsche. Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) machte klar, dass dieses Vorhaben dem widerspreche, was „wir wollen“. In die Fußgängerzone solle Leben kommen, sie dürfe nicht zum Wohnquartier werden, sagte Pflügl sinngemäß. Christoph Hienle (FW) wiederum sagte, ihm sei im Zweifelsfall eine vermietete Wohnung lieber als eine leer stehende Gaststätte. Ottilia Trommer (CSU) sagte, dass an dieser Stelle wohl eher Ferienwohnungen möglich seien.

Pflügl sagte zudem, er wolle vor einer Entscheidung wissen, wie viele Wohnungen in dem Gebäude entstehen sollen. Es stelle sich ja auch die Frage, wo die Autos der Bewohner stehen sollen. Daniel Wiedemann berichtete, dass die Zahl der Wohnungen noch nicht bekannt sei. Dass noch Klärungsbedarf bestehe, stellte dann Bürgermeister Welzel fest und empfahl, die Anfrage zunächst abzulehnen. Dem folgte der Bauausschuss einstimmig.

