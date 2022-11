Wortakrobat Börchers regt in Bad Wörishofen zum Nachdenken an

Bad Wörishofens Kleinkunstbühne "Profil" gibt Ingo Börchers ein Podium. Ein Glücksgriff, wie sich schnell zeigt.

Wieder einmal hat Stefan Ibel vom Kleinkunstverein Bad Wörishofen ein gutes Gespür für erstklassiges Kabarett bewiesen. Mit Ingo Börchers holte er einen Wortakrobaten ins Guggerhaus, der Pointen im Sekundentakt ablieferte.

„Das Würde des Menschen“, so der Titel seines Programms – kein Druckfehler, sondern der erste Einstieg in den Doppelsinn der Worte, mit dem er gerne spielt. „Würde“ in dem Fall als Konjunktiv von „werden“ zu verstehen. Börchers liebt den Konjunktiv, wie er gleich zu Beginn deutlich macht. „Gäbe es keinen, müsste man ihn erfinden.“ Seine Aufforderung: „Einfach mal raus aus den gewohnten Denkmustern und das Undenkbare denken.“ Zum Beispiel: „Sind Parkplätze tatsächlich nur Abstellflächen für Autos oder könnte man diese nicht auch als Plätze im Park verstehen oder zu solchen umfunktionieren?“

Die Absurdität der deutschen Sprache hat es Ingo Börchers angetan

Er führt die Absurdität der Sprache vor, die wir alle täglich benutzen. „Warte mal schnell“ oder auch „beeil Dich mal langsam“ und fragt sich, wie wirklich die Wirklichkeit ist. Überhaupt ist die tägliche Absurdität sein Steckenpferd, die er anhand der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze in allen Bereichen des täglichen Lebens mit einer Sprechgeschwindigkeit vorträgt, die volle Konzentration abverlangt und schon beim Zuhören atemlos macht.

Da bleibt am Ende beim Publikum nur noch fassungsloses Kopfschütteln übrig – so geballt hat es vermutlich noch niemand serviert bekommen. Bei Börchers, der sich selbst als Humorarbeiter bezeichnet, sitzt jeder Satz, jedes Wort. Präzise legt er gesellschaftliche Missstände dar, hält den Spiegel vor, ohne dabei belehrend zu wirken. Er spannt den Bogen über moderne Ernährungsformen, Kindererziehung bis zum Alter mit all seinen Begleiterscheinungen. Er kann witzig („Die Rechte der Frauen sind die Pflichten der Männer“) aber auch philosophisch: „Die Gegenwart ist die Zukunft der Vergangenheit.“ Den Themen Alzheimer und Demenz begegnet er mit Respekt und einer Spur Nachdenklichkeit, nie verlässt er die Grenzen des guten Geschmacks. Ein Abend, der Spaß gemacht hat und zum Nachdenken anregte.

