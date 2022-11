Wund-Thermen in Bad Wörishofen und Erding bundesweit spitze

Jörg Wund ist Deutschlands Bäderkönig. Für noch mehr Entstpannung gilt in seinen Thermen jetzt ein umfassendes Verbot von Geräten mit Kamera.

Die Therme Bad Wörishofen belegt beim deutschlandweiten Thermen-Ranking der Online-Buchungsplattform Travelcircus erneut den zweiten Platz. Für Inhaber Jörg Wund bedeutet das einen Doppelsieg, denn an der Spitze liegt seine Therme in Erding. Das Großbad in Bad Wörishofen setzt aber ebenfalls deutschlandweit Maßstäbe - in der Rangliste der besten Saunen.

Man habe "gleich doppelten Grund zur Freude", teilte die Thermenleitung in Bad Wörishofen mit. Für die Rangliste haben die Reiseexperten von Travelcircus anhand der Kriterien Beliebtheit, Ausstattung, Bekanntheitsgrad und Preis-Leistungsverhältnis erneut 100 Thermen und Wellnessbäder ausgewertet.

Die schönste und beste Sauna Deutschlands steht in Bad Wörishofen

Darüber hinaus wählten die Leserinnen und Leser der zahlreichen regionalen Saunaführer Deutschlands das Vitalbad und die Saunen der Therme Bad Wörishofen aus über 800 Saunen zur schönsten und beliebtesten Sauna Deutschlands.

"Die Top-Platzierungen der Therme Bad Wörishofen bestätigen einmal mehr das einzigartige Konzept aus exotischem Kurzurlaub mit Gesundheitsbonus‘", teilt die Thermenleitung mit Seit der Eröffnung des Großbades im Mai 2004 haben mehr als 11,9 Millionen Besucherinnen und Besucher Zeit in der Therme Bad Wörishofen verbracht.

Seine Gäste schätzten neben den "palmengesäumten Thermenlandschaften vor allem auch die zahlreichen Gesundheits- und Wellnessangebote", sagt Jörg Wund. "Bei uns findet jeder seinen Platz zum Entspannen und Abschalten. “ Dafür hat Wund nun sogar die Bade- und Saunaordnung angepasst. Nun sind dort nicht mehr nur Mobiltelefone sondern alle Geräte verboten, die eine Kamera enthalten. „Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass eine Auszeit vom Smartphone das mentale Abschalten erleichtert und das Gefühl von Entspannung fördert", sagt Wund dazu. "Uns ist es wichtig, dass unsere Saunagäste ihre Auszeit unbeschwert genießen können.“ (mhe, mz)

