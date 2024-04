Zahlreiche Baustellen: In Bad Wörishofens Innenstadt wird es eng

Zeitgleich wird in Bad Wörishofens Innenstadt an mehreren Straßen gebaut. Stadtbaumeister Roland Klier nennt die Gründe – und erntet in einem Punkt Kritik.

In Bad Wörishofens Innenstadt wird derzeit an vielen Ecken gebaut, rund um die Fußgängerzone schlängeln sich die Fahrzeuge an zahlreichen Baustellen vorbei. Die Hauptstraße ist zwischenzeitlich wieder frei, nachdem dort ein Haus abgerissen wurde. Die Straßenbaustellen dort dauern aber an.

Die Kathreinerstraße ist seit dem 16. April für zwei Wochen gesperrt, eine Durchfahrt zur Hauptstraße ist nicht möglich. Wenn es auch an der Fidel-Kreuzer-Straße zu vorübergehenden Sperrungen für die Großbaustelle kommt, sind Umwege unausweichlich. Auch die Stadtwerke mischen weiter mit und erneuern an mehreren Stellen im Stadtgebiet Stromleitungen. Stadtbaumeister Roland Klier informiere den Stadtrat nun über den Hintergrund mancher Baustellen.

Ab Mai gilt in Bad Wörishofens Schutzzone eins ein faktisches Bauverbot

Es handele sich teils um Arbeiten, welche der Stadtrat schon 2023 genehmigt habe. Weil die Baustellen überwiegend in der Lärmschutzzone eins lägen, sei Eile geboten. Bis Ende April müssen die Arbeiten erledigt sein, ab Mai gilt das faktische Sommerbauverbot. Klier nahm auch Stellung zur Baumaßnahme an der Hauptstraße vor der Kirche St. Justina. Dort seien alle Pflastersteine locker gewesen, ein Austausch eine Frage der Sicherheit. Das wollte FW-Fraktionssprecher Thomas Vögele, ein direkter Anlieger, nicht glauben. "Zwei Steine waren da locker", kritisierte er den Aufwand. "Ich hätte gern gewusst, was das kostet."

Wie die Baustellen ohne gültigen Haushalt bezahlt werden

Dass die Stadt ja noch gar keinen Haushalt habe und der Haushalt 2023 schon abgelaufen sei, merkte Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer an. Sie stellte die Frage, wie die Baustellen finanziert werden. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagte dazu, das seien dringliche Maßnahmen gewesen.

Klier erläuterte, dass auch an der Kathreinerstraße Pflastersteine ausgebaut werden, auch diese hätten sich gedreht. Man werde Asphalt einbauen. Im Kellerweg sei ein Gehweg durchgebrochen, dort gibt es nun ebenfalls eine Baustelle. Auch im Gärtnerweg wird gearbeitet. Dort werde ebenfalls Granitpflaster ausgebaut und durch Asphalt ersetzt. Wirtschaftsreferentin Christine Waibl (CSU) bat darum, künftig rechtzeitig die Anwohner zu informieren, wie das auch jeder private Bauherr tun müsse. Klier sagte, das werde künftig wieder so passieren.

