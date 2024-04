Zehntausende Besucher erwartet: BR bringt Festivals nach Bad Wörishofen

Festivalwochenende in Bad Wörishofen: Der Bayerische Rundfunk feiert sein Jubiläum mit viel Musik in der Kneippstadt.

" Bad Wörishofen wird im Jubiläumsjahr des BR zum Festival-Hotspot": Das teilte der Bayerische Rundfunk am Donnerstag mit. Der Grund: Der Sender bringt 2024 gleich zwei große Musikfestivals nach Bad Wörishofen und verspricht "zwei Tage Live-Konzerte mit Top-Stars unter freiem Himmel". Die beste Nachricht für Fans: der Eintritt ist frei.

Ausrichter der Festivals sind zwei Radiosender. In Bad Wörishofen wird das Bayern 1 Summer of Music Festival steigen, außerdem das Bayern 3 Pop-up Festival. Mit der Mitteilung am Donnerstag bestätigte der Sender entsprechende Informationen unserer Redaktion. Nun stehen auch die Daten fest: Die Festivals steigen am 13. und 14. September 2024. Ort des Geschehens wird der Flugplatz Bad Wörishofen sein. "Der Flugplatz wird dazu wohl für eine Woche geschlossen", sagt Michaela Bahle-Schmid, deren Familie den Flugplatz betreibt. "Das ist eine tolle Sache für Bad Wörishofen", sagt Bahle-Schmid, die auch Dritte Bürgermeisterin Bad Wörishofens ist. Beim "On Airport-Festival" 2003 des Bayerischen Rundfunks war der Flugplatz schon einmal Festival-Gelände. Damals war DJ Bobo der Stargast.

Der BR hält noch geheim, wer bei den beiden Festivals in Bad Wörishofen auftreten wird

"Die Konzerte finden im Rahmen der großen Regionaltour zum 75-jährigen BR-Jubiläum 2024 statt", teilt die BR-Pressestelle mit. Sieben Wochen lang steht jeweils ein Regierungsbezirk im Mittelpunkt, Schwaben vom 9. bis zum 15. September.

"Bad Wörishofen wird dabei zu einem ganz besonderen Veranstaltungsort", betonen die Sendersprecherinnen. Das Doppelfestival hat Alleinstellungscharakter. Der BR verspricht nationale und internationale Stars, hält die Namen der Künstlerinnen und Künstler aber geheim. Mit dabei sind auf jeden Fall die Bayern 1 Band und die Bayern 3 Band. Bayern 3 schreibt, welche Stars "in diesem Jahr mit am Start sind, steht noch nicht fest".

Beim Doppelfestival im Jahr 2023 feierten in Marktredwitz 42.000 Fans

„Bad Wörishofen hat uns als Veranstaltungsort überzeugt", sagt Marketingleiter Philip Kurz. "Die Stadt bringt alles mit, was es für ein solches Event braucht." Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel sagt, man begrüße schon heute "mit großer Freude die Fans der BR-Musikfestivals." Bad Wörishofen sei "ein Anziehungspunkt für alle Menschen, die hier eine gute Zeit verbringen wollen. Der BR ist hierzu Garant für großartige Musik-Acts.“

In Bad Wörishofen kann man sich auf einen Ansturm der Fans einstellen. Beim BR-Doppelfestival im vergangenen Jahr in Marktredwitz feierten nach BR-Angaben insgesamt rund 42.000 Fans. Unter anderem waren dort die Sängerin Leony und Nico Santos zu erleben. Leony wird den offiziellen Song zur Fußball-EM 2024 in Deutschland singen.