Ungewöhnliche Modenschau sorgt für Aufsehen

Einen außergewöhnlichen Abend erlebten über 60 geladene Gäste in der Galerie Kalaa: Begleitend zur aktuellen Kunst-Ausstellung „Texturen“ präsentierten die Modedesignerin Patricia Honold aus Schlingen und die Schmuckdesignerin Cornelia Zöllner aus Augsburg eine faszinierende Verbindung von Kunst, Mode und Material. Gemeinsam entstand eine Seidenrobe - und ein Kleidungsstück Künstlers Dandie geriet zum spektakulären Höhepunkt.

Inmitten der stimmungsvollen Kulisse der Galerie entstanden lebendige Dialoge zwischen Bildern und Outfits. Jedes Kleidungsstück war eigens auf ein Kunstwerk abgestimmt – präsentiert von Model Sabrina Gruschka, die die Entwürfe mit Eleganz und Ausdruckskraft auf dem Laufsteg zeigte. Abwechselnd wurden Kunst und Outfits präsentiert.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte der Künstler Dandie, dessen außergewöhnliche Kreationen das Publikum ebenso begeisterten wie sein spektakuläres Mode-Objekt – ein engelsgleicher Umhang mit einer Flügelspannweite von vier Metern, das die Grenzen zwischen Mode, Skulptur und Performance verschwimmen ließ.

„Ich fühlte mich zurückversetzt in die Blütezeit von Kiew, als Kunst und Mode an jeder Ecke zu finden waren“, schwärmte eine Besucherin nach der Show. Dieses Gefühl von urbaner Kreativität und kultureller Lebendigkeit genossen auch andere. Cornelia Zöllner: „Da ich in verschiedenen Genres künstlerisch aktiv bin, finde ich Kollaborationen immer sehr spannend! Diversität, essenziell für mich, wurde durch die Verknüpfung von Kunst, Schmuck und Mode bereichernd zum Ausdruck gebracht und, ganz wichtig, es hat vor allem sehr viel Spaß gemacht!“

Es gab auch ein gemeinsam gestaltetes Kunstwerk zu sehen, eine Seidenrobe von Patricia Honold, bemalt von den Galeristinnen Silke Weiß und Petra Kollmannsberger.

Der Abend zeigte eindrucksvoll, wie Mode und Kunst einander inspirieren und gemeinsam neue Ausdrucksformen schaffen können – ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben dürfte und nach Wiederholung schreit. (mz)