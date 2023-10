Zeit zum Reifenwechsel: Welche Rolle das Alter der Reifen spielt

Ein erster Vorgeschmack auf winterliche Temperaturen erinnert an den bevorstehenden Winterreifenwechsel. Doch dabei ist mittlerweile einiges zu beachten.

In Deutschland gilt eine sogenannte situative Winterreifenpflicht. Bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Schneeglätte, Glatteis, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf nur mit Winterreifen gefahren werden. Um sicherzugehen, die richtigen Reifen aufgezogen zu haben, rät Matthias Schischke vom Autohaus Pütz zum baldigen Reifenwechsel. Allerdings gibt es hier mittlerweile einiges zu beachten. Denn der beliebte Reifenwechsel in der heimischen Garage ist längst nicht mehr bei allen Autos erlaubt.

Der Lagerort von Reifen sollte trocken, kühl und dunkel sein, so wie die dem Autohaus Pütz zur Verfügung stehenden Schiffscontainer. Foto: Kathrin Elsner

Als grobe Faustformel für das Aufziehen von Winterreifen gelte "O bis O", also Oktober bis Ostern, sind sich die Geschäftsführer des Autohaus Pütz in Bad Wörishofen Matthias Schischke und Maximilian Lowak einig. Spätestens als der erste Nachtfrost kürzlich die Dächer wie eine beginnende Winterlandschaft aussehen ließ, wurden Autobesitzerinnen und -besitzer an den bevorstehenden Reifenwechsel erinnert. "Die Reifensaison hat bereits angefangen, wenn´s jetzt einmal schneit, kommen alle", sagt Matthias Schischke und sieht arbeitsintensiven Wochen entgegen.

In Bad Wörishofen lagern die Reifen in großen Schiffscontainern

Rund 400 Mal wird das Team Sommerreifen abschrauben, waschen, einlagern und Winterreifen nach dem Wuchten anbringen. Hinter der Werkstatt stehen mehrere Schiffscontainer, in denen hunderte von Reifen trocken, sicher und mit eindeutigem Aufdruck lagern. Diesen Service nehmen viele Kundinnen und Kunden gerne an, erzählt Matthias Schischke. "Wir haben die Kapazitätsgrenze fast erreicht."

Wer seine Reifen zu Hause lagern möchte, solle neben einem trockenen, kühlen und dunklen Lagerort beachten, dass man Kompletträder am besten mit leicht erhöhtem Luftdruck liegend übereinander lagere. Dabei helfen spezielle Felgenbäume oder Wandhalterungen. Reifen ohne Felgen solle man hochkant stehend lagern und immer mal wieder drehen, rät der Experte.

Der richtige Reifendruck reduziert den Profilverschleiß der Winterreifen

Auch die Profiltiefe müsse konsequent vor dem Aufziehen der Winterreifen geprüft werden, sagt der Geschäftsführer, denn die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe liege in Deutschland bei mindestens 1,6 Millimetern. Diese biete jedoch nur einen "Rest an Sicherheit", ist auf der Internetseite des ADAC zu lesen. Die empfohlene Profiltiefe läge bei Sommerreifen bei drei Millimetern und bei Winterreifen bei vier Millimetern.

"Der richtige Reifendruck sorgt dafür, dass das Profil nicht so schnell abgefahren wird und reduziert zudem den Spritverbrauch", verrät Matthias Schischke. Die Angaben zum optimalen Druck für Winterreifen seien in den Fahrzeugpapieren oder der Bedienungsanleitung zu finden. Auch auf die Alterung sollte man stets achten, gibt der Profi zu bedenken.

So alt sollten Winterreifen maximal sein

"Winterreifen büßen bereits nach circa sechs Jahren einen Teil ihrer Eigenschaften ein, weshalb wir von einer Nutzung von Winterreifen, die älter als acht Jahre sind, abraten", sagt er und ergänzt: "Sommerreifen sollten nicht älter als acht bis zehn Jahre sein."

Wichtig außerdem: Bei Hybrid- oder Elektrofahrzeugen darf der Reifenwechsel in Werkstätten nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Nötig ist eine sogenannte Hochvolt-Qualifizierung, erläutert Matthias Schischke. Für Reifenwechsel in der heimischen Garage spiele das aber keine Rolle.

Wer in der Winterzeit ins Ausland fahren möchte, solle sich beispielsweise über die Internetseite des ADAC oder ACE unbedingt genau über die geltenden Winterreifen-Regeln des entsprechenden Landes informieren, rät der Experte. Auch eine abweichende Mindestprofiltiefe in anderen Ländern müsse beachtet werden.

Und dann ist es soweit, der hübsche "Mini 1300", ein Oldtimer Baujahr 1992, wird mit der Hebebühne auf Arbeitshöhe gefahren und bekommt die Winterschlappen aufgezogen. Für die glückliche Fahrerin kann der Winter also kommen.

In eigener Sache: In einer früheren Version des Artikels hieß es, bei Hybrid- oder Elektrofahrzeugen sei der Reifenwechsel in der heimischen Garage nicht mehr erlaubt. Das stimmt nicht. Wir haben das korrigiert.