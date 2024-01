Zeuge beobachtet Fahrerflucht und hinterlässt Zettel

Als er zum Parkplatz zurückkam, fand ein 51-Jähriger sein beschädigtes Auto und einen Zettel an der Windschutzscheibe vor.

Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Samstagabend an den Parkplätzen am Klosterhof in Bad Wörishofen.

Laut Polizei stellte ein 51-Jähriger sein Auto gegen 16.25 Uhr auf einem der Parkplätze ab. Als er gegen 20.45 Uhr wieder zurückkam, bemerkte er eine Nachricht an seiner Windschutzscheibe: Ein aufmerksamer Zeuge hatte offenbar das Kennzeichen des Fahrers notiert, der den Wagen des 51-Jährigen angefahren und einen Schaden von rund 2500 Euro verursacht hatte.

Die Polizei bittet diesen oder weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)