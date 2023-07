Bad Wörishofen

11:06 Uhr

Zeugen für Tabak-Diebstahl gesucht

Von den vier Packungen Tabak, die sich ein Mann aus dem Tabakschrank eines Supermarkts in Bad Wörishofen nahm, fehlte an der Kasse jede Spur.

Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich am Donnerstag in einem Supermarkt in Bad Wörishofen ereignet. Dort hatte sich ein Mann den Tabakschrank öffnen lassen und vier Packungen herausgenommen. Anschließend kehrte er ins Ladeninnere zurück. Als er das Geschäft wieder verließ, fiel einer Angestellten auf, dass er den Tabak nicht mehr in der Hand hielt und sprach ihn an. Der Tabak fand sich jedoch weder im Geschäft noch im großen Rucksack des Mannes. Dieser könnte sich laut Polizei in Begleitung von zwei Männern befunden haben. Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat kurze dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einem grünen T-Shirt und einer kurzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/9680 bei der Polizei zu melden. (mz)

