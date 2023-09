Bad Wörishofen

Ziehen doch noch mehr Flüchtlinge in die Kneipp'sche Kinderheilstätte ein?

Plus Ein Teil des Gebäudes wurde an das Landratsamt vermietet, vor wenigen Tagen sind dort 50 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingezogen. Derzeit wird verhandelt, ob ein weiterer Trakt angemietet werden kann.

Von Alf Geiger

Erst war von 50 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine die Rede, die im Gebäude der Kneipp'schen Kinderheilstätte untergebracht werden sollten. Das Landratsamt hatte Ende August auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, dass nun doch das Gebäude teilweise von der Bauunternehmung Glass angemietet wurde, zunächst befristet auf sechs Monate, so Pressesprecherin Eva Büchele. Inzwischen sind dort bereits Flüchtlinge aus der Ukraine eingezogen. Gleichzeitig werde aber auch geprüft, ob die Zahl auf 80 erhöht werden kann, so Büchele vor wenigen Tagen. Jetzt erfuhr unsere Redaktion von neuen Verhandlungen zwischen Landratsamt und Vermieter.

Im Landkreis Unterallgäu sind derzeit rund 2500 Flüchtlinge untergebracht

In Bad Wörishofen kursierten am Donnerstag Gerüchte, dass in den Räumen der Kneipp'schen Kinderheilstätte gleich 160 Personen zusätzlich untergebracht werden sollen. Demnach sei inzwischen das gesamte Gebäude vom Landratsamt angemietet worden, hieß es. Doch das stimmt nicht, wie Pressesprecherin Eva Büchele auf Anfrage erklärte: "Wir stehen immer noch in Vertragsverhandlungen, um eventuell einen zweiten Trakt anzumieten. Dann könnten wir knapp 80 weitere Plätze schaffen. Hier würden wir dann weitere Personen aus der Ukraine unterbringen."

