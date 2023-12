Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Kaum ein Hotel hat Zimmer 13: Doch hier hat Aberglaube keinen Platz

Plus MZ-Adventskalender: In Bad Wörishofen gib es sie, die seltene Zimmernummer 13. Warum dieser Raum das Lieblingszimmer vieler Gäste ist.

Von Kathrin Elsner

Viele Hotels und Pensionen haben kein Zimmer mit der Nummer 13, in mehrstöckigen Hotels gibt es zumeist nicht einmal einen 13. Stock. Aberglaube ist der Grund, die Zimmer gelten in der Regel als schlecht vermietbar. Auch in Bad Wörishofen winken praktisch alle Hoteliers ab, als wir uns auf die Suche machen. Doch es gibt sie, die 13, vermutlich weithin einmalig.

Auf unserer Suche nach der besonderen Zimmernummer hatten wir in Bad Wörishofen besonderes Glück. "Für mich ist die 13 eine Glückszahl, die hat mir noch nie Pech gebracht", sagt Claudia Kloid aus Paderborn und lacht herzlich. Bei ihrem vierten Besuch in Bad Wörishofen bewohnt sie zum ebenfalls vierten Mal das Zimmer Nummer 13 des Alpenhofs. Schon beim ersten Besuch habe sie sich über die magische Zimmernummer gefreut, erinnert sie sich, hinter der sich zudem als besonderes Schmankerl ein Zimmer mit Zirbenholz-Ausstattung befindet. "Freitag der 13. ist für mich ebenso ein toller Tag, an dem ich immer Glück hatte", erzählt sie fröhlich.

