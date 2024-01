Bad Wörishofen

Zu Bad Wörishofens Abwassergebühren bleiben viele Fragen offen

Plus Die Beinahe-Verdoppelung der Abwassergebühren hat in Bad Wörishofen Ärger ausgelöst. Nun kam das Thema erneut in den Stadtrat.

Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens scharf kritisierte Abwassergebühren waren nun erneut Thema im Stadtrat - allerdings nicht so, wie sich das die Fraktionen der Freien Wähler, SPD, Grünen und der ÖDP vorgestellt hatten. Manfred Gittel (FW) hält die Gebührenerhöhung als Ganzes für rechtswidrig. Als Grund dafür nannte er eine Aussage von Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU).

Seit dem Jahresbeginn zahlen Bad Wörishofens Bürgerinnen und Bürger fast doppelt so hohe Abwassergebühren, wie bisher. Statt 2,18 Euro für jeden Kubikmeter Abwasser werden nun 4,20 Euro fällig. Das liegt deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt von 2,09 Euro, wie Daten des Landesamtes für Statistik belegen. Zum Vergleich: In Mindelheim werden 2,69 Euro fällig, Kaufbeuren berechnet 1,67 Euro und Buchloe veranschlagt 1,54 Euro pro Kubikmeter. Die neuen Gebühren haben in Bad Wörishofen für scharfe Kritik gesorgt, seit sie der Stadtrat kurz vor dem Jahresende mit 14:6 Stimmen beschlossen hatte. Vorerst ändert sich daran aber nichts. Die Anträge der Freien Wähler, der Grünen, der SPD und der ÖDP standen am Montagabend nicht auf der Tagesordnung.

