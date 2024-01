Bad Wörishofen

Zu viele Fehler: Wörishofer Stadtrat genehmigt Sitzungsprotokolle nicht

Plus Scharfe Kritik an der Qualität der Sitzungsmitschriften im Bad Wörishofer Stadtrat. Finanzreferent zieht weitreichende Konsequenz.

Von Markus Heinrich

Vereinzelte Kritik gab es bereits, nun legten gleich mehrere Stadtratsmitglieder den Finger in die Wunde: Es geht um die Protokolle der Ratssitzungen, deren Verlässlichkeit nun mehrere Redner in Zweifel zogen. Genehmigt wurde dann kein einziges der vorgelegten Protokolle.

Finanzreferent Konrad Hölzle ( CSU) hatte die Qualität der Mitschriften schon mehrfach bemängelt - und zog nun die weitreichendste Konsequenz aller Redner. Er werde künftig kein Protokoll mehr genehmigen, kündigte Hölzle an. "Die sind mittlerweile so dürftig, dass man sie gar nicht mehr erstellen bräuchte." Diesmal sei eines der zur Genehmigungen anstehenden Protokolle vorab nicht einmal im Ratsinfosystem hinterlegt worden, alleine in der kürzesten der Mitschriften habe er sofort zwei Fehler entdeckt.

