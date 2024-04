Zündschlüssel gezogen: Zeuge beendet Irrfahrt mit zwei Unfällen in Bad Wörishofen

Ein 84-jähriger Autofahrer baut in Bad Wörishofen gleich zwei Unfälle. Als der Wagen sich festfährt, reagiert ein Zeuge und schnappt sich den Autoschlüssel.

Am Sonntagvormittag wurden der Polizei zunächst zwei Verkehrsunfälle gemeldet. Der erste Unfall ereignete sich am Bahnhofplatz, während es sich bei dem zweiten um einen Unfall in der Türkheimer Straße handelte. Bei Ankunft der Polizeistreife stellte sich jedoch heraus, dass ein und derselbe Fahrer für beide Einsätze verantwortlich war.

Der 84-jährige Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei zunächst beim Wenden am Bahnhofplatz ein anderes Auto beschädigt. Danach sei er in Richtung Türkheimer Straße weitergefahren. "Dort durchbrach er einen Grundstückszaun", berichtet die Polizei am Montag. Zeugen beobachteten, wie er anschließend mehrmals vor- und zurückfuhr, um sich aus dem Grün zu befreien. Bei diesem Manöver wurde schließlich noch eine Informationstafel der Gemeinde Bad Wörishofen demoliert.

Den Autofahrer erwarten nach den Unfällen in Bad Wörishofen mehrere Anzeigen

Ein Beobachter der Situation sprang nach Darstellung der Polizei an die Fahrertür des 84-Jährigen, öffnete sie und zog den Schlüssel aus dem Zündschloss. "Der ältere Unfallverursacher machte einen verwirrten Eindruck, war jedoch unverletzt geblieben", berichtete die Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet. Dem Mann drohen nun Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. (mz)

