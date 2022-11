Zug-Vollbremsung in Bad Wörishofen wegen prügelnden Jugendlichen

Eine Schlägerei unter Jugendlichen am Bad Wörishofer Bahnhof hat zur Vollbremsung eines Zuges geführt. Der Lokführer erlitt einen Schock.

Am Bad Wörishofer Bahnhof kam es am Montag zu einer folgenreichen Schlägerei. Nach Angaben der Polizei waren dort vier Jugendliche aneinandergeraten. Zunächst hätten sich die Heranwachsenden nur angeschrieben. Dann allerdings habe einer der Beteiligten Steine nach den anderen geworfen. Die so Attackierten seien daraufhin über die Gleise gerannt und hätten auf den Steinewerfer eingeschlagen. "Beim Überqueren der Gleise fuhr ein Zug ein, weshalb dieser eine Vollbremsung einleiten musste", teilte die Polizei mit.

Die Bundespolizei ermittelt nach der Schlägerei, die zur Vollbremsung eines Zugs in Bad Wörishofen führte, unter anderem wegen Körperverletzung

Der Zugführer habe einen Schock erlitten und sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Jugendliche, der die Steine geworfen hatte, habe am Bahnhof auf die Polizei gewartet. Die drei anderen Jugendlichen hätten sich davongemacht. Die Polizei habe umgehend die Umgebung des Bahnhofs abgesucht, aber keinen der Beteiligten aufspüren können. Ermittelt wird nun wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei Kempten hat den Fall übernommen. (mz)

