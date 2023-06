Bad Wörishofen

Zum Ulrichsjahr feiert in Bad Wörishofen das Ulrichsmusical Premiere

Plus Ein schwabenweit einmaliges Projekt ist in Bad Wörishofen auf der Zielgeraden. Ein reisendes Musical wird das Ulrichsjahr im Bistum Augsburg begleiten.

Von Helmut Bader

Was Sanni Risch mit dem Volksmusical „Ulrich – ein schwäbischer Heiliger“ auf die Beine gestellt hat, darf man durchaus mit dem Attribut der Einmaligkeit versehen. Jetzt biegt die Vorbereitung auf die Zielgerade ein, denn am 4. Juli steigt die Premiere in der Kirche von St. Ulrich in Bad Wörishofen. Anlass dafür ist das Ulrichsjahr, das die Diözese Augsburg für ihren Bistumsheiligen ausgerufen hat. Der Todestag des heiligen Ulrich am 4. Juli jährt sich heuer zum 1050. Mal.

Die Vorbereitungen auf das Projekt, das ausschließlich von Jugendlichen getragen und gespielt wird, begannen mit einem Infotag im Oktober 2022. Bis Januar hatte Sanni Risch aus Bad Wörishofen das Stück mit Text und Musik fertig geschrieben, sodass ab da die Rollen verteilt und geprobt werden konnte. Gebraucht wurden drei große Gruppen mit den Darstellern, dem Chor und den für Kulissen und Ähnliches zuständigen Helfern.

