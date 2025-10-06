Icon Menü
Bad Wörishofen: Zusammenstoß im Kreisverkehr: 3500 Euro Schaden

Bad Wörishofen

Zusammenstoß im Kreisverkehr: 3500 Euro Schaden

Autofahrer missachtet die Vorfahrt im Kreisverkehr bei Bad Wörishofen. Zum Glück wird niemand verletzt.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Einen Unfall im Kreisverkehr meldet die Polizei aus Bad Wörishofen. (Symbolbild)
    Einen Unfall im Kreisverkehr meldet die Polizei aus Bad Wörishofen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

     Im Kreisverkehr im Verlauf der Staatsstraße 2015 kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Wagen den Kreisverkehr, als ein 26-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete und in den Kreisel einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Beide Autos waren weiter fahrbereit, es entstand jedoch ein Schaden von 3500 Euro. (mz)

