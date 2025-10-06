Zusammenstoß im Kreisverkehr: 3500 Euro Schaden

Im Kreisverkehr im Verlauf der Staatsstraße 2015 kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Wagen den Kreisverkehr, als ein 26-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete und in den Kreisel einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Beide Autos waren weiter fahrbereit, es entstand jedoch ein Schaden von 3500 Euro. (mz)

