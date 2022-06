Zustand des Bad Wörishofer Friedhofs sorgt für Ärger

Plus Private Firmen nutzten Wörishofens Friedhof offenbar als Müllkippe. Das ist nicht das einzige Problem. Bei der Bürgerversammlung hagelt es Kritik.

Der Zustand des Bad Wörishofer Friedhofs sorgt für Kritik. Andernorts seien es Orte der Trauer. „Bei uns ist es ein trauriger Ort“, sagt Alois Wiedemann. Bei der Bürgerversammlung für die Kernstadt stand der Umgang mit dem Friedhof plötzlich im Mittelpunkt der Diskussion – auch, weil er von Privatunternehmen offenbar als Müllabladestation missbraucht wurde. Bürgerinnen und Bürger forderten Abhilfe.