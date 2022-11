Zustrom an Geflüchteten in die Notunterkunft Bad Wörishofen hält an

In der Notunterkunft Bad Wörishofen leben mittlerweile 140 Menschen. Das stellt die ohnehin überlastete Rathausverwaltung vor Herausforderungen.

Die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen wird immer voller. Mittlerweile leben 140 Menschen in dem ehemaligen Möbelhaus in Bad Wörishofens Gewerbegebiet. Für deren melderechtliche Erfassung ist die Stadt Bad Wörishofen zuständig, was die Personalnot dort noch verschärft. Landrat Alex Eder will jetzt andere Gemeinden zum Mithelfen animieren.

Der Zustrom an Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen Schutz suchen, hält weiter an. In Bad Wörishofen trafen am Dienstag 30 Menschen ein, die zunächst in der Notunterkunft untergebracht wurden. Dort leben bereits 110 Personen, so dass nun 140 Menschen dort ein Obdach auf Zeit haben. In dem Gebäude ist auch das Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu untergebracht. Während schon fest steht, dass das Impfzentrum zum Jahresende schließt – damit vier Wochen später, als eigentlich geplant, soll die Notunterkunft Bestand haben. Der Mietvertrag für das Gebäude läuft allerdings aus. Der Landkreis bemüht sich seit geraumer Zeit um eine Verlängerung des Kontrakts. Allerdings gibt es bislang keine Einigung. Ein Vertrag sei noch nicht zustande gekommen, teilt Landratsamtssprecherin Eva Büchele mit. „Es ist jedoch geplant, den Mietvertrag bis Juni 2023 zu verlängern“, berichtet Büchele.

Längst kommen die Flüchtlinge in der Notunterkunft Bad Wörishofen nicht mehr nur aus der Ukraine

Die Geflüchteten kommen längst nicht mehr nur aus der Ukraine. Von den 140 Personen in der Notunterkunft stammen nur noch etwa 50 aus dem umkämpften Land. Dafür gibt es nun wieder mehr Geflüchtete aus Iran, Irak und Afghanistan.

„Damit die Geflüchteten aus der Ukraine Sozialleistungen erhalten, benötigen sie eine Steuer-ID“, erläutert Büchele. Diese wird zur Eröffnung eines Kontos gebraucht. Die Steuer-ID erhalten die Geflüchteten beim Einwohnermeldeamt der Stadt Bad Wörishofen. „Da im Rathaus Bad Wörishofen derzeit ein personeller Engpass besteht, hat Landrat Alex Eder bei anderen Gemeinden im Unterallgäu angefragt, wer mit den gleichen Programmen arbeitet und die Stadt Bad Wörishofen kurzfristig unterstützen könnte“, berichtet Büchele. Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel hofft, dass andere Gemeinden Unterstützung anbieten. Das Bürgerbüro des Rathauses ist längst überlastet, zuletzt sorgten Krankenstände für eine faktische Schließung. Bereits vereinbarte Termine wurden abgesagt. Wer aktuell einen Termin – ohne geht es nicht – für Passverlängerung oder Gewerbeanmeldung braucht, muss sich bis in den Januar gedulden.

Lesen Sie dazu auch