Zwei Familien schlagen sich

In Bad Wörishofen ist es in einer Unterkunft für Asylbewerber zu einem Streit zwischen zwei Familien gekommen.

An Karfreitag hat es in der Flüchtlingsunterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße in Bad Wörishofen einen handfesten Streit gegeben. Wie die Polizei berichtet, seien zwei Familien in Streit geraden, vier Personen haben dabei aufeinander eingeschlagen. Zwei Menschen erlitten leichte Kopfverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. (mz)