Zwei Geburtstage am besonderen 22.02.2022 in Bad Wörishofen

Plus Marina Jakob und Georg Büchele aus Bad Wörishofen sind Kollegen und schätzen die Zwei als besondere Zahl. Nicht nur heute.

Wenn zwei Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen am gleichen Tag Geburtstag haben und wenn dies dann auch noch auf das besondere Datum des 22.02.2022 fällt, dann ist dies sicher etwas Spezielles. Bei Marina Jakob und Georg Büchele, beide Geschäftsführer bei der Steuerkanzlei „Werttreuhand“ ist dies heuer der Fall. Für Hochzeiten sind solche Daten ja sehr begehrt und meistens weit im Voraus ausgebucht. Auch Georg Büchele und Marina Jakob freuten sich bereits auf ihren diesjährigen Geburtstag, stellt er doch auch für sie etwas dar, was sich wohl nicht mehr wiederholen wird. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn beide den 22. Geburtstag feiern könnten ...