Zwei Gruppen von Jugendlichen prügeln sich an der Eishalle Bad Wörishofen

Zwei Gruppen mit Jugendlichen haben sich am Montag in Bad Wörishofen geprügelt. Für die Polizei sind noch wichtige Fragen offen.

Mehrere Jugendliche waren in Bad Wörishofen in eine Schlägerei an der Eishalle verwickelt. Die Polizei bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion.

Noch ist vieles unklar. Die Prügelei habe sich schon am Montag gegen 14 Uhr ereignet, wurde aber erst am Mittwoch angezeigt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Ein Jugendlicher, der bei dem Handgemenge leicht verletzt wurde, sei mit seinen Eltern zur Dienststelle der Polizei in Bad Wörishofen gekommen. Bekannt sei derzeit nur, dass zwei Gruppen aufeinander losgegangen seien.

Bislang ist unklar, wie viele Jugendliche an der Schlägerei in Bad Wörishofen beteiligt waren

Wie viele Jugendliche an der Prügelei beteiligt waren, werde derzeit ermittelt. Ebenso sei unklar, wie sich die Gruppen genau zusammengesetzt haben. Es seien Jugendliche aus Bad Wörishofen und Jugendliche von außerhalb dabei gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

