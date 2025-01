Zwei Haltestellen in Bad Wörishofen über Monate nicht nutzbar

Wer in Bad Wörishofen auf den Bus angewiesen ist, muss sich in den nächsten Monaten womöglich etwas umstellen. Die Haltestellen Lindenweg und Erlenweg der Linie West in Bad Wörishofen können in den nächsten Monaten nicht genutzt werden. Das teilen die Stadtwerke Bad Wörishofen mit, welche die Buslinien in der Kneippstadt betreiben. Der Grund für den Ausfall ist der Neubau einer Brücke bei der Therme.

Die Bauarbeiten an der Brücke werden voraussichtlich sechs Monate andauern, teilen die Stadtwerke mit. Danach werden die Haltestellen wieder wie gewohnt angefahren. Nicht nur die beiden Bushaltestellen sind in dieser Zeit nicht nutzbar. Die wichtige Verbindung in die Stadt wird komplett gesperrt. Auch Thermengäste müssen an drei Tagen einen Umweg nehmen: