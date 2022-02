Zwei Unfälle an der gleichen Stelle in Bad Wörishofen

Auf der Kreisstraße 23 bei Bad Wörishofen krachte es am Dienstag zweimal heftig. Ein Mensch wurde dabei verletzt.

Gleich zwei Unfälle an praktisch der gleichen Stelle ereigneten sich am Dienstag auf der Kreisstraße 23 bei Bad Wörishofen. Dabei wurde ein 69-jähriger Mann verletzt, zudem entstand ein beträchtlicher Schaden.

Der erste Unfall auf der Kreisstraße 23 nördlich von Bad Wörishofen ereignete sich am Dienstagmittag.

Auf Höhe einer dort ansässigen Firma hat laut Polizei ein 25-jähriger Unterallgäuer beim Einbiegen in die Kreisstraße das bevorrechtigte Auto einer 43-jährigen Unterallgäuerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß ist nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Beim zweiten Unfall an der gleichen Stelle wurde ein 69 Jahre alter Mann verletzt

Nur rund eine Stunde später krachte es an der gleichen Stelle erneut. Ein 53-jähriger Paketzusteller wollte nach Angaben der Polizei die Kreisstraße, von dem Firmengelände aus kommend, überqueren und in Richtung Kirchdorf fahren. Dabei habe der Fahrer allerdings das vorfahrtsberechtigte Auto einer 69-jährigen Mannes übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 69-Jährige verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge erlitten durch den Unfall auf der Kreisstraße 23 einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf eine mittlere fünfstellige Summe. (m.he, mz)

